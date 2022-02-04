Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти намерены создать в городе новую магистраль – Московский скоростной диаметр (МСД). Она станет результатом объединения Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. По мнению Собянина, МСД по своим масштабам и значению будет сопоставим со МКАД и станет для миллионов автомобилистов путевкой в новую транспортную реальность. Подробности амбициозного транспортного проекта выяснял корреспондент РИАМО.

Рождение диаметра

31 января мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте рассказал, что в столице на завершающей стадии находится строительство двух крупнейших внеуличных магистралей – Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.

По словам мэра, при бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию – бессветофорный скоростной диаметр Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург, и с ответвлением до Некрасовки.

«Поэтому мы приняли логичное решение объединить СВХ и ЮВХ в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр», – сообщил Собянин.

По его словам, по своим масштабам и значению для города МСД будет сопоставим со МКАД.

Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду (СЗХ), Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе. А в районе станции «Новохохловская» с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на ТТК.

«На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург». На востоке – будущая трасса М-12 «Москва – Казань». А на юге – федеральная трасса М-2 «Крым» и новая магистраль «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», – рассказал мэр Москвы.

Как отметил Собянин, для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую. Через всю столицу, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут.

В зависимости от расстояния и отрезка суток время в пути для водителей благодаря МСД сократится от 10 до 50 минут, а дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово – на 20-25 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет.

По словам Собянина, завершение строительства МСД планируется в 2023 году. Мэр Москвы также предложил выбрать название для новой скоростной трассы при помощи голосования на портале «Активный гражданин». Столичный градоначальник подчеркнул, что это должно быть понятное и удобное имя.

Лекарство от пробок

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Как говорят эксперты, опрошенные РИАМО, объединение столичных хорд в Московский скоростной диаметр – логичный ход в процессе разгрузки ежегодно прирастающего столичного трафика, с которым ТТК справляется уже с трудом. По словам председателя комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Московской областной думы Олега Гаджиева, каждый день на работу из Подмосковья в Москву едут 3,2 миллиона человек.

«Несмотря на серьезные перемены в транспортной инфраструктуре столицы и ближнего Подмосковья, сейчас в часы пик на въезде в Москву пробки неизбежны. И МСД – если не панацея, то серьезный шаг вперед в борьбе с заторами», – считает Гаджиев.

По мнению эксперта, новая городская магистраль будет востребована как жителями Москвы, так и области.

В свою очередь доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян отмечает, что наличие стыковок МСД с Южной рокадной, Северо-Западной хордой и ТТК говорит о возможности формирования в столице четвертой кольцевой магистрали. Это четвертое «кольцо» может соединить основные вылетные трассы города на несколько километров дальше от центральных кольцевых магистралей.

«Образование такой магистрали создаст дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса, ведь создание новых трасс всегда открывает варианты для организации средств размещения, питания, предприятий торговли и развлечений», – считает Хачатурян.

Появление таких вариантов особенно важно в условиях поиска путей поддержки малого и среднего бизнеса при выходе из кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

«Исполнительной власти нужно заранее максимально публично рассказать об условиях эксплуатации магистрали и возможном наличии платных участков», – отмечает Олег Гаджиев.

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Экологические риски

По мнению завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, формальное объединение нескольких магистралей в единый МСД вполне понятно – строящиеся участки Юго-Восточной, Северо-Восточной хорд и Южной рокады могут использоваться для проезда через всю Москву, минуя центральную часть и кольцевые автодороги.

«Важно, чтобы задумка по формированию хорд для облегчения связи между срединными и окраинными районами столицы без заезда в центр и излишнего перепробега по пробкам сохранилась и полностью реализовалась», – считает эксперт.

Как отмечает Цыганов, только в этом случае будет достигнут успех, получится реализовать проект развития транспортный инфраструктуры и без революционных изменений преодолеть негативные моменты исторически сложившейся радиально-кольцевой планировки Москвы. Впрочем, помимо плюсов, у проекта МСД есть и свои минусы: в частности, она вряд ли вызовет восторг у части жителей тех районов, через которые пройдет.

«Такая автодорога явно разорвет возможности по единому развитию прилегающих районов, что станет препятствием для пешеходов. Может вызывать беспокойство увеличение шума и уровня выхлопных газов в случае проживания рядом с такой магистралью», – предупреждает эксперт.

Кроме того, указывает Цыганов, столь крупная трасса, как МСД, может повлиять и на экологию в случае прохождения рядом с сохранившимися в Москве лесопарками или сквозь них. Это нужно учесть при проектировании и жестко отслеживать при дальнейшей эксплуатации.

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