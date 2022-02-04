РИАМО - 4 фев. С 1 марта по 1 октября 2020 года подмосковные арендаторы региональной или муниципальной недвижимости могли получить отсрочку по арендным платежам. Так, плату за аренду в указанное время арендаторы могли вносить в 2021 году и продолжают возвращать в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«На сегодняшний день из предоставленных более чем 348 млн рублей отсрочки представителями бизнеса возвращены в бюджеты муниципальных образований и Московской области 152,67 млн рублей, что составляет чуть менее половины от общей суммы отсрочки по платежам», – подчеркнула министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Так, в региональный бюджет в прошлом году поступило более 84,1 млн рублей, за аренду муниципальной земли и имущества – 62,8 млн рублей, за областную недвижимость – свыше 5 млн рублей.

Адигамова подчеркнула, что так называемые арендные каникулы стали хорошей помощью для компаний. Особенно подспорьем эта мера поддержка стала для тех отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.