РИАМО - 4 фев. Из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры на нескольких участках Казанского направления Московской железной дороги изменится график движения некоторых пригородных поездов. Первые корректировки затронут период с 7 по 9 февраля, сообщает пресс-служба МЖД.

Ремонт будет проводится на участках Подлипки – Луховицы, Ряжск-1 – Кораблино, Лесок – Листвянка – Перевлес, станциях Рыбное и Рязань-1. Во время работ поезда направят по соседним путям.

С 7 по 9, с 12 по 18, а также 21, 22, 24 и 25 февраля у ряда электричек изменится время отправления и прибытия. В некоторых случая корректировки затронут количество остановок на маршруте.

Кроме того, 7-9 февраля электрички №6005 Рязань-1 – Дивово (в 07:03), №6012 Дивово – Рязань-1 (в 08:12) и №7104 Москва – Раменское (в 07:30) уберут из расписания. Пригородный поезд №6014 Голутвин – Рязань-1 отправится со станции Фруктовая в 09:58.

8 и 9 февраля для поездов №6301 Ряжск-1 – Рязань-2 (в 05:07) и №6304 Рязань-2 – Ряжск-1 станцией отправления и прибытия станет Стенькино-1.

15 и 16 февраля будет сокращен маршрут поездов №6104 Москва – Голутвин (в 04:58) и №6109 Голутвин – Москва (в 08:24). Они будут отправляться и прибывать на станцию Шиферная.

21, 22, 24 и 25 февраля не выйдут на маршруты электрички №6044 Рязань-1 – Сасово (в 12:45), №6687 Рязановка – Кривандино (в 11:10) и №6690 Кривандино – Рязановка (в 14:57).

Пассажиров просят обратить внимание на изменение времени отправления и прибытия ряда электропоездов.

С 7 по 9 февраля пригородный поезд №6761 Шиферная – Москва, обычно отправлявшийся в 11:31, уйдет раньше – в 9:58.

12 и 13 февраля электричка №6303 Ряжск-1 – Рязань-2 (8:45) отправится в 9:20, а у поезда №6320 Рязань-2 – Ряжск-1 (в 04:52) время отправления сдвинется на 06:05.

14-16 и 18 февраля поезд №6004 Рыбное – Рязань-1 (в 06:52) отправится в 07:35, а №6010 Голутвин – Рязань-1 (05:16) – в 05:55.

В расписание могут быть внесены и другие изменения. Пассажирам рекомендуют заранее изучить все изменения и учитывать их при планировании поездок.