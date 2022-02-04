РИАМО - 4 фев. Московская область заявлена в 6 разных номинациях туристической премии «Маршрут построен», которая организована Ростуризмом и медиагруппой «Комсомольская правда». Народное голосование продлится до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

В направлении «Гастрономический маршрут года» можно проголосовать за 2 проекта – «Маршрут «Коломна – Зарайск: древние кремли и гастрономические радости» и за «Сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

В номинации «Искусство гостеприимства» представлены 4 областных проекта: четырехзвездочный отель из Видного Palmira Garden и арт-усадьба «Веретьево», глэмпинг «Под небом» и кемпинг «У Кремля».

«Идеей года» планируют стать «Проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Они направлены на повышение турпривлекательности региона для жителей и гостей, а также призваны познакомить туристов с самыми интересными площадками для зимнего и летнего отдыха в Подмосковье.

В номинации «Место силы» можно проголосовать за 5 известных здравниц Подмосковья. Это австрийский центр здоровья Vebra Mayr, клинический санаторий «Барвиха», оздоровительный комплекс «Клязьма» управления делами президента РФ, санатории «Ревиталь парк» и «Подмосковье» ФНС России.

«Своя марка» – номинация о лучшем местном бренде года, которым по праву гордится регион. В ней представлено наибольшее количество номинантов от Подмосковья: предприятие народных промыслов «Климо», «Богородская игрушка», «Дулевский фарфор», «Павловопосадские платки», «Сергиево-Посадская матрешка», «Жостовская фабрика декоративной росписи», «Клинские елочные украшения», фарфоровый завод «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи».

Также на звание «Промышленного маршрута» номинирован подмосковный «Гжельский фарфоровый завод».

Голосование уже стартовало. Они продлится до 31 марта на сайте премии. Победителей выберет экспертный совет жюри после оглашения финалистов. Церемония награждения состоится в апреле 2022 года.

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