РИАМО - 4 фев. В московском метро нельзя провозить таких животных, как альпака, поскольку эти «пассажиры» могут нанести вред и себе, и людям. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на Кольцевой линии метро заметили пушистую альпака, которая свободно прогуливалась по вагону и с интересом разглядывала пассажиров. В Дептрансе рассказали, что сотрудница службы безопасности подземки пожалела животное и пропустила его вместе с хозяевами на станцию. Однако делать так запрещено.

«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно», - отметили в ведомстве.

Согласно правилам московского метро, животное-пассажир должно находиться только в переноске или клетке. Размер такого багажа в сумме измерений (длина, ширина и высота) не должен превышать 150 см.