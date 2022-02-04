РИАМО - 4 фев. Магомед Нуров получил пожизненный срок по обвинению в причастности к совершению теракта, который произошел в 2010 году на станциях Мосметро «Лубянка» и «Парк культуры», сообщает ТАСС.

Приговор мужчине вынес Второй западный окружной военный суд в Москве. Заседание прошло в пятницу.

«Признать Нурова виновным и назначить ему окончательное наказание <...> в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — сказал судья в ходе оглашения приговора.

Также в суде удовлетворили иск столичной подземки к Нурову. Сумма иска — 17 млн рублей.

Два взрыва прогремели в столичном метрополитене 29 марта 2010 года. Террористки-смертницы подорвали себя на двух станциях «красной» ветки – «Лубянка» и «Парк культуры». Первый взрыв случился в 07:56, второй — 08:39. В результате теракта погибло 39 человек, еще 88 граждан получили ранения.

Ответственность за взрывы взяло на себя преступное сообщество «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ террористическая организация). Нуров был членом этой банды. Как сообщается на сайте СКР, Нуров добровольно вступил в преступное сообщество. Он принес присягу ее руководителю, он принимал активное участие к подготовке терактов, а после взрывов покрывал исполнителей.