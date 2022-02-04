РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 фев. Сотрудники Госавтоинспекции провели для учеников гимназии №2, состоящих в отрядах юных инспекторов движения, инструктаж по закреплению знаний и навыков безопасного участия в дорожной обстановке, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Автоинспекторы разъяснили школьникам правила безопасного поведения вблизи проезжей части, разобрали ситуации, при которых можно попасть в «дорожные ловушки», а также проработали с ребятами безопасный маршрут «дом - школа - дом».

Школьники в свою очередь показали отличные знания правил дорожного движения и пообещали передать свои умения и навыки ученикам младшего возраста.