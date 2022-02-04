РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Полицейские в рамках общероссийской акции «Наркотики: правда и мифы!» рассказали студентам Балашихинского техникума о вреде наркотических веществ и ответственности за их распространение, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Цель акции – профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни.

В ходе беседы ребята узнали о последствиях приема наркотиков, об административной и уголовной ответственности за их распространение и хранение.

Полицейские продемонстрировали студентам обучающий фильм о зависимости от алкоголя и никотина, рассказали о необходимости соблюдения законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей.

Подростки смогли задать интересующие вопросы и получить ответы, которые затрагивали психологические аспекты предупреждения наркомании.

В завершение мероприятия всем участникам акции сотрудники полиции раздали профилактические памятки и пожелали хорошей учебы.