РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. С начала текущего года на железнодорожных путях на территории городского округа Люберцы погибли 2 человека, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Один из случаев произошел на возле платформы Овражки: поезд сбил мужчину 1986 года рождения.

В 2021 году погибли 23 человека. В большинстве случаев причиной гибели становится проход через пути в несанкционированных местах.

Администрация горокруга совместно с линейным отделом полиции, АПИ Московской области и представителями ОАО «РЖД» проводит рейды. Кроме того, рабочие постоянно востанавливают ограждения ж/д путей.