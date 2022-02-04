РИАМО - 4 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву, сообщает Газета.ru.

«Это важный визит, много тем на повестке дня, в первую очередь обсуждение ситуации с гарантиями безопасности», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции приедет в российскую столицу 7 февраля. А уже 8 февраля он вылетит на Украину.

Главы России и Франции накануне пообщались по телефону. Президент РФ Владимир Путин напомнил Макрону о провокационных заявлениях Украины. Это был не первый телефонный разговор между Путиным и Макроном.