РИАМО - 4 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 255 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Красногорске (935), Королеве (851), Воскресенске (647), Ленинском округе (630), Чехове (545), Солнечногорске (498), Мытищах (456), Люберцах (450), Раменском округе (423) и Подольске (402), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

391 случай заболевания коронавирусом за сутки выявили в Одинцовском округе, 367 – в Коломне, 347 – в Павловском Посаде, 331 – в Жуковском, 318 – в городском округе Пушкинский, 289 – в Сергиево-Посадском округе, 286 – в Орехово-Зуевском округе, 245 – в Ступине, по 204 – в Дмитровском округе и Лыткарине.

182 случая выявили в Серпухове, 168 – в Наро-Фоминском округе, 166 – в Щелкове, 161 – в Истре, 146 – в Долгопрудном, 132 – в Егорьевске, 130 – в Дубне, 110 – в Реутове, 105 – в Клину, 99 – в Домодедове, 94 – в Можайском округе, по 93 – в Талдомском округе и Электростали, 92 – в Бронницах, 85 – в Котельниках, 80 – в Краснознаменске.

Кроме того, 63 случая коронавируса выявили в Ивантеевке, по 53 – в Лобне и Серебряных Прудах, 50 – в Богородском округе, 42 – в Волоколамском округе, 33 – в Балашихе, 30 – в Рузском округе, 29 – в Шатуре, 26 – в Электрогорске, 21 – в Лосино-Петровском, 19 – в Химках, 13 – во Власихе, 12 – в Черноголовке, по 11 – в Луховицах и Фрязине, 10 – в Лотошине, 9 – в Озерах, 7 – в Зарайске, 4 – в Кашире, 2 – в Дзержинском, по 1 – в Звездном городке и Шаховской.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 802 553 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 469 человек. Выздоровели и выписались 643 540 пациентов.

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