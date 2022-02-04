РИАМО - 4 фев. Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила, что Россия еще сможет улучшить результат. По итогам первого дня командного турнира сборная России стала второй, сообщает «Sport 24».

«Мы не сильно расстроились, оценки с китайской парой схожие. Мы настолько верим в свою команду, что отрыв, думаю, получится отыграть. В нашей команде слабых спортсменов нет, поэтому переживать нам не за что», - сказала Мишина.

Спортсменка отметила, что фигуристам удалось откатать программу почти чисто. Целью было показать надежное катание, что и оценили судьи.

На вопрос об отсутствии Тамары Москвиной спортсменка ответила, что до Китая долго лететь.

«Она добирается. Пока на верблюдах до Красноярска, потом в Китай», - объяснила Мишина.

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