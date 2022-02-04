РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. По инициативе Общественной палаты городского округа Мытищи состоялась встреча жителей мкрн Леонидовка и управляющей компании АО «ГЖЭУ-4», которая обслуживает данный микрорайон, сообщается на сайте администрации горокруга.

На собрание прибыли неравнодушные жители, которых объединяет ТОС «Леонидовка». Это территориальное общественное самоуправление всегда активно участвует в жизни округа и плотно взаимодействует с Общественной палатой и администрацией Мытищ.

На этот раз остро встал вопрос, касающийся выброса мусора жильцами после консервации мусоропровода в доме по адресу: ул. Академика Каргина, д. 38, корп 1. Это дом 1974 года постройки, в народе его называют «Китайская стена». Он многоподъездный, и его первые этажи используются под магазины, в большинстве случаев продуктовые.

Как следствие – обилие грызунов, что всегда вызывало недовольство жителей дома. Но когда количество выброшенных мусорных пакетов перед подъездом стало расти, мытищинцы забили тревогу и обратились в Общественную палату. Председатель палаты Игорь Савош с профильной комиссией по ЖКХ и ее председателем Романом Коробейкиным организовал диалог.

Представители управляющей компании продемонстрировали протокол собрания жильцов, где большая часть собственников жилья проголосовала за отказ от использования мусоропровода в целях избавления от посторонних запахов и крыс.

Генеральный директор АО «ГЖЭУ-4» Николай Теплицкий рассказал, как технически происходит голосование, кто имеет право голоса, как обстоят дела с учетом голосов тех, кто имеет договор социального найма с муниципалитетом, куда и на что после экономии средств, предназначенных для обслуживания мусоропровода, жители смогут потратить сохраненные деньги. Однако представители УК отметили, что подобные инициативы и решения только за самими жителями.

Относительно нерадивых жильцов, выбрасывающих мусор перед подъездом, было принято решение еще раз проинформировать людей об административной ответственности за подобные нарушения и призвать не саботировать таким образом решение большинства жителей о ликвидации мусоропроводов в доме.

Также был достигнут компромисс, благодаря которому при благоприятных погодных условиях управляющая компания пообещала забетонировать крысиные норы и произвести дезинфекцию прилегающей территории.