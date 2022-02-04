РИАМО - 4 фев. Клуб «IZI Moscow», расположенный в Басманном переулке в центре Москвы, опечатали из-за множественных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В частности, администрация не следила за соблюдением в заведении масочного режима. На момент проверки более 90% посетителей оказались без масок.

Также в клубе не создали условия для соблюдения социальной дистанции, при этом в помещении находилось около 400 гостей. Некоторые из них курили кальян, несмотря на действующий запрет.

Помещения клуба были опечатаны. Материалы дела направят в суд для принятия решения о приостановлении деятельности заведения на срок до 90 суток.