РИАМО - 4 фев. В Москве теперь можно взять в аренду несколько новых моделей авто: Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Kia Soul, Audi A4, Mitsubishi Outlander, Haval Jolion, а также электрокар Tesla Model 3. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новые машины стали доступны благодаря увеличению допустимых габаритов автомобилей в каршеринге до 495 см в длину и 200 см в ширину.

Сейчас средний возраст авто в сервисе составляет 2 года. При этом машины свыше 3 лет операторы выводят из парка. Так, в 2021 году из сервиса выбыло 4,3 тыс. старых авто, но добавилось 8,5 тыс. новых. Среди них более 4,5 тыс. новых машин у сервиса «Делимобиль», порядка 3 тыс. — у «СитиДрайв», свыше 1 тыс. — у BelkaCar.

По словам заммэра столицы, главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, 30 тыс. автомобилей сервиса краткосрочной аренды заменяет 90 тыс. личных машин.

«Каршеринг заметно разгружает дороги города, сокращает уровень загрязнения воздуха и загруженность парковок. Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина в 2021 году компании получили более 275 млн рублей на обновление автопарка и заменили 11,9 тыс. автомобилей», — подчеркнул Ликсутов.

За 2021 год в столице пользователи краткосрочной аренды автомобилей совершили 63,3 млн поездок, что на 13% больше, чем в 2020 году. Ежедневно на каршеринге в Москве совершают свыше 220 тыс. поездок.