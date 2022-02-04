РИАМО - 4 фев. В Московской области до конца 2022 года свыше 800 детей-сирот получат собственные квартиры, в прошлом году жилье получили почти столько же человек, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

Зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что в регионе продолжается программа по обеспечению детей-сирот собственным жильем.

«В прошлом году 791 сирота получил собственную квартиру. В планах на этот год — обеспечить собственным жильем еще 834 ребенка», — сказала она.

Также министр добавила, что все квартиры выдаются уже с ремонтом: ребята могут заезжать и сразу жить в них.

«Подмосковье — регион-лидер по обеспечению жильем детей-сирот. Это важная работа, которую мы продолжим и дальше. Все квартиры комфортные. Они находятся в муниципальных образованиях Московской области с развитой инфраструктурой и доступными транспортными сообщениями», — добавила Каклюгина.