РИАМО - 4 фев. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вошел в список ста самых упоминаемых руководителей городов Российской Федерации по мнению экспертов фонда «Петербургская политика», сообщает пресс-служба главы округа.

«По результатам января 2022 года глава Реутова Станислав Каторов вошел в топ-100 наиболее упоминаемых в средствах массовой информации глав российских городов. Рейтинг был составлен фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс», - отмечается в сообщении.

Рейтинг составляется на основе публикаций в российских СМИ, отражающих положительные изменения в регионах. Наибольший интерес вызвали перемены в сфере экологии, благоустройства, образования, экономической политики, культурной и спортивной жизни, которые регулярно освещаются пресс-службой Станислава Каторова.