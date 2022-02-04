РИАМО - 4 фев. 9-летний мальчик напал с ножом на мужчину, который начал избивать его мать. Мужчина госпитализирован, сообщает ТАСС.

По данным источника издания, ЧП случилось на улице Твардовского. Пострадавший мужчина пришел в гости к своей подруге. Во время встречи между женщиной и мужчиной начался конфликт. Мужчина начал избивать хозяйку дома. За нее вступился ее сын-второклассник.

Мальчик схватил кухонный нож и ударил обидчика матери в левый бок. Пострадавший находится в реанимации.

По данному факту назначена проверка.

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