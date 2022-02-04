РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. В феврале изменилось расписание электропоездов между Подольском и Москвой на МЦД-2 и Курском направлении, это связано с проведением работ по модернизации ж/д инфраструктуры на участке Царицыно - Щербинка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, некоторые выведут из расписания.

Основные изменения коснутся первых двух поездов из Подольска в Москву и последних двух из Москвы в Подольск. Последний поезд от Курского вокзала в Подольск будет оправляться в 00:35, а первый из Подольска до Курского вокзала - в 04:39.