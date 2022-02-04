РИАМО - 4 фев. Подмосковные спортсмены прошли серьезную подготовку, чтобы представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине, которые начинаются в пятницу и продлятся до 20 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Подмосковье вошло в топ-3 регионов России, которые делегировали в национальную сборную больше всего спортсменов. Представители Московской области выступят в 9 видах спорта.

«Путь к Олимпу, как и к любой вершине, всегда сложный. Его не пройти без характера, силы воли, преодоления себя. И, конечно, без поддержки тренеров, команды, близких. Наши ребята серьезно готовились, долго и упорно шли к участию в Играх. Результат – 27 спортсменов от Подмосковья в составе сборной страны, в шаге от заветных трофеев. Олимпийские лавры достанутся сильнейшим, но состязание с лучшими спортсменами мира — это уже высший пилотаж», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Среди лидеров конькобежной сборной России, которая готовилась в Коломне к предстоящим Играм, — подмосковные спортсменки Наталья Воронина и Елизавета Голубева. Также регион будут представлять саночники, бобслеисты, фристайлисты и хоккеистки во главе с нападающей дмитровского «Торнадо» Анной Шохиной.

«Мы стараемся делать так, чтобы у нас в Подмосковье были условия для подготовки наших чемпионов, чтобы они могли тренироваться здесь, совершенствоваться. Только за последние 5 лет открыли 68 больших спортивных объектов — катков, бассейнов, спорткомплексов. За своих всегда болеешь по-особенному. Поэтому за наших ребят очень переживаем, завтра открываем 5 специальных фан-зон в парках и скверах, надеюсь, они чувствуют нашу поддержку даже за тысячи километров. Желаем успехов в Пекине и только побед!» — добавил Воробьев.

Фан-зоны разместятся в Юбилейном сквере в Химках, на набережной Павшинской поймы в Красногорске и в 3 парках — Малевича и имени Лазутиной в Одинцовском округе, «Елочки» в Домодедове. Они будут работать ежедневно с 5 по 20 февраля с 10 до 19 часов.

В фан-зонах можно будет поболеть за российских спортсменов, наблюдая за телетрансляциями на экранах. По выходным гостей ждут развлекательные программы: показательные выступления, мастер-классы, интеллектуальные квизы с памятными призами, хоккейные и конькобежные соревнования.