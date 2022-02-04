РИАМО - 4 фев. Уроженца Средней Азии госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости из деревни Кузьмино Сергиево-Посадского округа, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина был доставлен в Талдомскую больницу ночью 3 февраля. Пострадавший временно зарегистрирован в Красногорске.

По подозрению в нанесении ранения задержали ранее судимую женщину. Преступление было совершено в ссоре в ходе распития спиртного.

Возбуждено уголовное дело.