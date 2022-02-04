РИАМО - 4 фев. При применении дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах в столице необходимо ужесточить наблюдение, это усилит доверие к результатам выборов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.

В пятницу в столице проходит заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы. Ключевым в повестке заседания стал вопрос о расширении возможностей наблюдения за онлайн-голосованием на московской платформе.

«ДЭГ будет на муниципальных выборах (в Москве - ред.). <…> Надо усиливать наблюдение, оно усилит доверие. <…> Наблюдение сейчас слабое место, я призываю усиливать эту историю», - сказал Венедиктов на заседании Общественной палаты Москвы.

По его словам, нужно сделать так, чтобы люди становились наблюдателями и знали, что именно они смогут контролировать.

Дистанционное электронное голосование использовалось в Москве на выборах в Госдуму. В онлайн-голосовании в столице участвовали около 2 млн человек, явка составила 96,5%.