РИАМО - 4 фев. Застройщик «Инград» вместе с ключами вручил новоселам 2 163 комплекта с подарочной картой в 3 горокругах Московской области. Речь идет о ЖК «Новое Пушкино», «Новое Медведково» и «Одинград», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

1679 новоселов получили комплекты в городском округе Пушкинский, в Мытищах обладателями подарочных карт стала 401 семья, а в Одинцовском округе – 83 новосела.

Подпроект «Новоселы Подмосковья» создан в рамках проекта правительства региона «Чуткая Власть».

В приветственный комплект входят: подарочная карта, лифлет и справочник. На карту можно купить товар в самых популярных магазинах региона для новоселов – Leroy Merlin, «Петрович», «Твой Дом» и OBI.