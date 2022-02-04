РИАМО - 4 фев. Москва стала лидером среди других городов мира в категории «Уровень развития инфраструктуры» в рейтинге ООН-Хабитат, такого успеха удалось достичь благодаря комплексному развитию городских районов на протяжении последних 11 лет, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Этот индекс представляет собой комплексный инструмент, который позволяет оценить уровень процветания и сбалансированности мировых городов. Его придумали в ООН-Хабитат – программе ООН по населенным пунктам, основанной в 1978 году с целью координации глобальных усилий по устойчивому городскому развитию. Эксперты проанализировали показатели 50 крупнейших городов мира, в результате в итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов.

Заммэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что Москва по этому показателю опередила Гонконг и Париж. В Москве за последние годы провели колоссальную работу по развитию инфраструктуры.

«Эксперты ООН-Хабитат признали Москву лучшим городом мира по уровню развития инфраструктуры, город опередил Гонконг и Париж. В этой категории оценивался уровень развития жилищной, социальной, транспортной инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий, а также уровень городской мобильности, включенности в международные транспортные потоки и эффективность использования городского пространства», – сказал Бочкарев.

По его словам, именно усилия в этом направлении позволили получить такую высокую оценку от ООН.

Развитие Москвы

«С 2011 года в столице было построено 197 км линий и открыто 100 станций метро и Московского центрального кольца. Построено и реконструировано более 350 километров железнодорожных путей, открыто 86 новых и реконструированных станций, а также первый за 100 лет новый железнодорожный вокзал. Москва вышла на стабильно высокие объемы строительства дорог – за 11 лет построено и реконструировано свыше 1120 километров дорог. Кроме того, в городе за это время появилось в общей сложности почти 800 новых объектов социальной инфраструктуры», – сказал Бочкарев.

Московский мэр Сергей Собянин ранее рассказывал, что столица стала первой в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Он отмечал, что тот подход к измерению качества городской жизни, который применили иностранные специалисты, оказался для Москвы очень близким и понятным.

«Потому что в центре программы развития Москвы лежат интересы и потребности всех жителей города. Когда мы развиваем городской транспорт, то ставим целью обеспечить комфорт, скорость и безопасность поездок для всех москвичей. Когда реализуем программу создания качественной городской среды, то она охватывает не только центр, но и все жилые районы», – сказал мэр.