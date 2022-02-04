РИАМО - 4 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было госпитализировано 765 человек с Covid-19, что на 12,9% меньше, чем днем ранее. Тогда число госпитализированных составило 879 человек, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в Московской области было выявлено 11 255 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5946 человек, умерли 34 Covid-пациента.

Чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно пройти вакцинацию. Эта процедура проводится бесплатно. Прививки делают в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил, что люди, которые прошли вакцинацию от Covid-19, при заражении штаммом омикрон болеют в среднем 2-3 дня.