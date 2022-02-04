РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 фев. В пятницу депутат Мособлдумы Владимир Шапкин встретился с врачами Загорянской поликлиники Щелкова, медики попросили рассмотреть возможность ремонта инфекционного кабинета и укомплектования медучреждения новым оборудованием, передает корреспондент «РИАМО» В Щелкове.

«Встретился сегодня с врачами, основная просьба - оказание помощи в ремонте инфекционного кабинета, дневного стационара и замена рентгенологического оборудования. Вопрос по ремонту взят на контроль, это будем решать в ближайшее время. По оборудованию: губернатор указал на необходимость замены устаревшего медоборудования на новое, со стороны Мособлдумы на это было выделено 10 млрд рублей. Будем стараться, чтобы в Загорянской поликлинике оно появилось в ближайшее время», - сказал Шапкин.

Кроме того, врачи попросили оказать помощь в закупке оборудования для физиотерапевтического кабинета.