РИАМО - 4 фев. В селе Вороново поселения Вороновское в новой Москве планируется построить газорегуляторный пункт. Участки под эти цели уже определены, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о предоставлении земельных участков в Троицком административном округе приняла рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что для реализации проекта были выбраны 2 земельных участка. Их общая площадь составляет порядка 0,1666 га. Сейчас участки свободны от капитальный строений.

Реализацией проекта займется АО «Мосгаз». Компания построит на предоставленной земле газорегуляторный пункт «Вороново» и подъездную дорогу к нему.