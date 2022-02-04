РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 фев. В Домодедове за сутки выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 20 964 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 11 255 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 802 553 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 469 человек. Выздоровели и выписались 643 540 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.