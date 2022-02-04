РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. В парке им. Виктора Талалихина в Подольске в пятницу прошли занятия по скандинавской ходьбе под олимпийским флагом в честь открытия зимней Олимпиады, сообщает администрация парка.

Также ученики лицея №26 поддержали открытие Олимпиады-2022 в Пекине и провели флешмоб в поддержку олимпийской сборной.

Из-за санкций ВАДА у России официально продолжается отстранение от международных турниров, поэтому российские спортсмены будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) или по-английски ROC.

По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, российские спортсмены могут завоевать около 30 медалей и побороться за место в тройке.