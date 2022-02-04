РИАМО - 4 фев. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что отечественная вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мурашко отметил, что отечественный препарат не влияет на онкологические заболевания.

Регистрационное наименование препарата – «Гам-КОВИД-Вак». Это первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире. Она была зарегистрирована в августе 2020 года.

Данная вакцина продемонстрировала защиту против коронавируса, в том числе против последней известной его мутации – омикрон-штамма.