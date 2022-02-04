РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 456 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 36 330 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

11 255 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 802 553 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 469 человек. Выздоровели и выписались 643 540 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.