РИАМО - 4 фев. В течение 2022 года в городские фонари Москвы установят более 6 тыс. энергоэффективных светильников, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году в рамках соответствующей программы поменяем 6,3 тыс. светильников, чуть больше, чем в прошлом году», - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что замена ламп производится по мере выхода их из строя и при истечении срока эксплуатации.

«Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в 2 раза, при этом энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники», - подчеркнул Бирюков.

По его словам, сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем.

Отмечается, что энергосберегающие фонари есть во всех административных округах Москвы, они используются для освещения дорог и дворов, пространств возле образовательных, спортивных и социальных учреждений. В новых опорах освещения, которые оборудуют в рамках благоустройства территорий, сразу используют современные лампы.

С 2015 года в Москве установили более 190 тыс. светодиодных светильников.