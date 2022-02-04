РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 40 998 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

11 255 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 802 553 случая инфицирования. Скончалось 13 469 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 643 540 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.