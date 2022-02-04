РИАМО - 4 фев. Решение о вакцинации детей должны принимать родители, исключений быть не должно, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

Эксперта попросили прокомментировать ситуацию с 17-летней Джессикой Ахтариевой, которая пытается оспорить приказ Минздрава об обязательном согласии родителей на прививку от COVID-19.

«Есть закон, есть конституция. Нарушать закон ни в коем случае нельзя. Мы категорически против того, чтобы несовершеннолетних детей вакцинировали без разрешения родителей», - сказал Оболонский.

Он отметил, что родители по-разному относятся к вакцинации. Кто-то идет прививать детей, кто-то относится с недоверием. Зачастую детей не прививают даже календарными вакцинами. Нужно делать паспорта здоровья, проходить диспансеризацию.

«К сожалению, нет доверия к Минздраву и Роспотребнадзору. При этом у нас полстраны в периоды локдаунов ездили отдыхать на море. Это нормальные вещи?» - возмутился Оболонский.

Он отметил, что при этом большая часть родительского сообщества настроена против дистанционного образования.

Вакцинация подростков стартовала на этой неделе во всех регионах России. Детей старше 12 лет прививают препаратом «Спутник М». Подросткам младше 15 лет требуется разрешение родителей.

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