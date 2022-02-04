РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. В микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи продолжается возведение школы на 1,1 тыс. мест, строители завершают монолитные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство объекта осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». Ввести школу в эксплуатацию планируют в 2022 году.

«В строительстве задействовано более 90 рабочих и 4 единицы техники. Выполняется армирование и бетонирование вертикальных конструкций 4 этажа здания, ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок, а также устройство инженерных сетей и монтаж вентиляции», - сказал глава ведомства Владимир Локтев.

По его словам, все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

Согласно проекту, в новом 4-этажном здании школы площадью почти 17 тыс. кв. м разместятся просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком полного цикла, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории оборудуют стадион с беговыми дорожками, установят детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, планируется обустроить зоны отдыха и места для общешкольных мероприятий.

В новом здании также будут созданы все условия для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.