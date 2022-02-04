РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Глава Балашихи Сергей Юров во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями вручил благодарственные письма 7 отличившимся сотрудникам Московского областного онкологического диспансера (МООД), сообщается на сайте администрации муниципалитета.

МООД - ведущее медучреждение Подмосковья. Высокий профессионализм врачей, уникальные методики диагностики и лечения, современное оборудование, сложнейшие операции и как итог - тысячи спасенных жизней - все это делает его известным далеко за пределами региона.

«Сюда попадают не рядовые пациенты, здесь нет простых заболевших. К сожалению, их число становится только больше. Здесь по-настоящему спасаются жизни. Поэтому хочу выразить всему коллективу огромные слова благодарности за то, что вы делаете! Всего вам самого доброго и самое главное - здоровья!» - сказал Юров.

Он отметил, что у правительства Московской области большие планы по развитию онкодиспансера в Балашихе. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева сейчас ведется проектирование нового корпуса.

По словам главного врача МООД Владимира Асташова, из 40 лечебных заведений, которые оказывают на территории Московской области помощь в борьбе с онкологией, онкодиспансер в Балашихе по праву считается ведущим онкологическим медучреждением.

«Это не только потому что у нас наибольшее количество коек, а потому что у нас работает единый сплоченный коллектив, который отдает все свои знания, силы, иногда в ущерб своим близким, для лечения пациентов. Благодаря нашим сотрудникам за год проходит лечение более 20 тыс. пациентов», - отметил Асташов.

Основная цель Всемирного дня борьбы против рака - повышение осведомленности об этой болезни, ее профилактике, раннем выявлении и лечении для снижения заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. Онкозаболевания занимают второе место среди причин смерти населения в России.