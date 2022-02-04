РИАМО - 4 фев. Музыкальная группа Би-2 представила новую песню «Я никому не верю», созданную на стыке двух жанров – синтипопа и дарквейва, сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Выпуск песни стал следующим этапом в ходе подготовки нового альбома. Артисты работают над его созданием в нескольких музыкальных студиях Старого и Нового Света. Трек продолжил вектор, заданный песнями «Пекло» и «Нам не нужен герой».

Название песни «Я никому не верю» было дано и альбому, состоящему из оригинальной и инструментальной версий, а также каверов других исполнителей. В работе над проектом приняли участие музыканты группы «Альянс», Инна Желанная и «Биоконструктор».

Свою версию этой песни на английском языке также представила латвийская группа Brainstorm. Кроме того, каверы трека подготовили молодые артисты, чья карьера развивается прямо сейчас, – звезды сибирского постпанка Ploho, самая популярная прогрессив-роковая группа России iamthemorning, а также No Drink No Pass – земляки Би-2 из Бобруйска.

Как это в прошлом сделал Пол Маккарнти в альбоме «McCartney III Imagined», Би-2 позволили коллегам по-своему интерпретировать песню. Благодаря этому была подчеркнута главная тема трека – внутренняя свобода.

Режиссером клипа стал Макс Шишкин, ранее он уже снял для будущего альбома Би-2 видео на песни «Пекло», «Депрессия» и «Нам не нужен герой».

Как отметил Лева Би-2, рефрен «Я никому не верю» уже был готов, когда ему пришла задумка создать эту песню. Фраза стала отражением тренда современности и выпавших на человечество испытаний.

«Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Люди перестали верить друг другу, даже друзьям. Когда живешь на изломе времени, главное – не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину», – добавил артист.

По словам Шуры Би-2, группа не в первый раз позволяет коллегам исполнить собственные песни в новой версии. В этом случае артисты хотели собрать музыкантов, которые представляют «мрачную сцену», а также тех, кто был популярен еще в 1980-х годах.

«Альянс», «Биоконструктор», Инну Желанную мы слушали, когда были еще совсем юными, а они были апологетами нью-вейва и синти-попа. Как обычно, мы обратились к Ренарсу Кауперсу (Brainstorm), чтобы он сделал англоязычную версию, и он написал английский текст вместе с Дэвидом Брауном (Brazzaville)», – рассказал Шура Би-2.

С группой Ploho коллектив Би-2 познакомился благодаря музыкантам Molchat Doma. Свою англоязычную версию песни также записали Глеб Колядин и группа iamthemorning, а кавер в метал-стиле исполнила команда No Drink No Pass.

«Как мы и хотели, ипишка получилась довольно мрачной. Но при всей мрачности и при всей разнице в интерпретациях это узнаваемый стиль Би-2», – подчеркнул Шура Би-2.

Вокалист группы «Альянс» Игорь Журавлев отметил, что в песне ему понравились гармония и текст. По его признанию, «Альянс» всегда охотно откликается на предложения о сотрудничестве с Би-2.

Виктор Ужаков из группы Ploho рассказал, что при создании своего кавера участники его коллектива стремились сделать так, чтобы их стиль был слышен, однако узнаваемость оригинала не скрывалась. Обычно в своих каверах и трибьютах Ploho стремится полностью переиначить песню.

«А в этом случае решили пересмотреть свою политику и бережно сохранить «исходник», добавив несколько важных и узнаваемых деталей своего стиля», – добавил Ужаков.

Лидер группы «Биоконструктор» Александр Яковлев отметил оригинальность песни и мощный психологический смысл, отражающий переживания лирического героя.

«В кавере нам хотелось отобразить новыми красками внутренний нервный бит, напряженную эмоциональность и одновременно — присущую песням Би-2 особую лиричность. Нам кажется, что это получилось», – добавил музыкант.

Артур Георгадзе из No Drink No Pass рассказал, что версия его группы имеет надрывный и эмоционально тяжелый мотив. Так артисты отразили достижение внутренней свободы как бурного горького опыта. В кавере они применили истеричное гитарное соло в качестве кульминации.

О сходстве музыкальных ориентиров и предпочтений рассказал член группы iamthemorning Глеб Колядин. Он признался, что между коллективами не ощущалась разница поколений, так как общение происходило на одном языке.

«Плюс критически важны взаимоуважение и нужная степень перфекционизма (что вообще довольно редко встречаешь у музыкантов), способность к диалогу. Мне кажется, что у нас все эти пункты сошлись, поэтому и работать в итоге легко и комфортно», – сказал Колядин.

Комфорт от работы с Би-2 также испытывает и Инна Желанная. Вместе с группой она работала на концертах и в студиях. Ранее ее участие ограничивалось включением в аранжировки, однако на этот раз ей предложили сделать песню силами ее группы.

«Мы с бас-гитаристом Сергеем Калачевым включились в этот процесс – нам было интересно. И одновременно было интересно, как эту задачу решат другие наши коллеги», – сказала Желанная.

Лидер группы Brainstorm Ренарс Кауперс признался, что англоязычный вариант песни в исполнении его группы немного отличается от оригинала. По его мнению, их вариант получился депрессивнее, чем у Би-2.

«Но нам с Дэвидом Брауном показалось, что это очень хорошая версия, и музыка позволяет идти таким текстуальным путем. В нашем случае в тексте, конечно, появилась любовная тема. В припеве идет история про то, что, якобы, есть битва, в которой я выиграл, но сердце все равно пустое», – добавил музыкант.