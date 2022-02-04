РИАМО - 4 фев. Госпитализация пациентов с Covid-19 в РФ за сутки осталась практически на том же уровне. По данным на 4 февраля, в стране госпитализировали 17 798 человек с инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 3 февраля, за сутки в РФ было госпитализировано 17 792 пациента с Covid-19.

В России за последние сутки выявили рекордное число случаев коронавируса – 168 201. С начала пандемии в стране выявили 12 452 765 случаев инфицирования. Умерли за сутки в РФ 682 человека с Covid-19, вылечились от коронавируса еще 58 449 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране планируется отменить карантин для тех, кто контактировал с людьми, заразившимися штаммом коронавируса омикрон.

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