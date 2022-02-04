РИАМО - 4 фев. Пассажиры столичной подземки с удивлением встретили в одном из вагонов метро южноафриканскую альпака. Ролик с ней появился в соцсетях, сообщает РЕН ТВ.

На съемке видно, как крупное белое животное свободно прогуливается по вагону, разглядывая людей. Пассажиры достаточно дружелюбно рассматривают альпака, стараются подвинуться к ней поближе, кто-то пытается погладить.

Отмечается, что через некоторое время необычного пассажира привязали.

Очевидцы сообщили, что альпака покинула вагон вместе с хозяйкой на станции метро «Краснопресненская».