РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. Комиссия в составе представителей администрации Мытищ, общественников и управляющей компании МУП «Управление заказчика» проверила уборку кровель домов от сосулек, наледи и снежных свесов, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Жители пожаловались, что с кровли многоэтажного дома по ул. Мира свисают большие сосульки, а высота снежной шапки на крыше составляет более 60 см. Начальник управления ЖКХ и благоустройства округа Денис Волжин уточнил, что это проблема всего старого жилищного фонда.

«Кровли старой постройки сконструированы так, что у них нет утепления. Для того, чтобы снизить теплопотери, Фондом капитального ремонта Московской области проводится утепление кровель и фасадов. Там, где проведен капитальный ремонт, сосульки не образовываются. И в новом жилищном фонде таких проблем нет», - сказал Волжин.

Он добавил, что УК должны взять на себя обязательство провести с жителями разъяснительную работу и объяснить собственникам квартир, что если в результате таяния снега произошла протечка, то жителям будет предоставлена компенсация.

Исполнительный директор МУП «Управление заказчика» Илья Данилов отметил, что в этом году в связи с аномально большими осадками на кровлях домов происходит накопление снега и образование льда. Резкие перепады температур, в частности, переходы через 0 градусов, вызывают таяние снега. Наибольшие проблемы вызывают плоские кровли: скопившиеся на них осадки начинают таять, и вся канализация забивается льдом.

«На данный момент мы увеличили объемы бригад в 3 раза, сейчас очисткой нашего жилого фонда, а это 215 домов, занимается больше 40 человек в составе 12 бригад. Планируем увеличить их численность дополнительно», – добавил Данилов.

В проверке приняли участие представители ОП Мытищ, которые работают в тесной связке с жителями. Председатель комиссии ЖКХ и благоустройства Роман Коробейкин отметил, что в этом году количество жалоб на очистку кровель увеличилось в разы.

«Сейчас главное – в кратчайшие сроки все очистить и в дальнейшем компенсировать горожанам ущерб. Мы понимаем, что такие проблемы появляются в старых пятиэтажках с плоскими крышами, которые не утеплены и не рассчитаны на большое количество осадков. Но жители должны знать, что если в их квартире возникла протечка, то они имеют право на возмещение. Управляющая компания должна составить с собственником жилья акт и предоставить ему возможность выбрать либо денежную компенсацию, либо ремонт за счет УК», - уточнил Коробейкин.