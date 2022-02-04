РИАМО - 4 фев. В Раменском продолжается возведение пристройки школе №6 на улице Серова. Уже начали строить второй этаж, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на строительном объекте идут работы по армированию вертикальных конструкций второго этажа.

«В настоящий момент на площадке 55 рабочих и 3 единицы строительной техники. Ведутся монолитные работы на уровне первого и второго этажей. Продолжаются работы по монтажу наружный инженерных сетей. Строительство в графике», - сказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

В пристройке будут располагаться современные просторные классы, игровые комнаты, группы для продленки. Также там обустроят зону для ожидания родителей.

Площадь здания после окончания строительства составит 4,5 тыс. кв. м. Вокруг учебного заведения появятся беговые дорожки, детские игровые и спортивные площадки.

Образовательный объект планируют достроить в следующем году.