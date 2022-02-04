РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. ООО «Стройкомплекс», производящее автобусные остановки для Москвы и других городов России, теперь работает в Томилине Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу посетил компанию.

«Стройкомплекс» является основным подрядчиком производства автобусных остановок Москвы. Огромные заказы в Московской области, в ряде других субъектов Российской Федерации», — сказал Ружицкий.

Компания переехала и теперь работает на территории «Томилино Development». В «Стройкомплексе» трудятся порядка 130 человек.

«Это сварщики, слесари. Средняя зарплата в пределах 60 тыс. рублей», — добавил Ружицкий.

По словам руководителя ООО «Стройкомплекс» Дмитрия Слободянюка, компания существует с 2014 года, но активное производство началось в 2015.

«Уже 7-й год мы занимаемся производством металлоконструкций, остановочных павильонов и трамвайных навесов», — сказал Слободянюк.

Он добавил, что в год компания производит на российский рынок 600-700 остановочных павильонов.