РИАМО - 4 фев. Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов назвал пока еще «слабым» процесс наблюдения за электронным голосованием в столице.

«Наблюдение за электронным голосованием - это еще довольно слабая история», - сказал Венедиктов.

В пятницу в столице проходит заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы. Ключевым в повестке заседания стал вопрос о расширении возможностей наблюдения за онлайн-голосованием на московской платформе.

Венедиктов также добавил, что при обсуждении дистанционного электронного голосования еще рано отказываться от слова «эксперимент».

Дистанционное электронное голосование использовалось в Москве на выборах в Госдуму. В онлайн-голосовании в столице участвовали около 2 млн человек, явка составила 96,5%.