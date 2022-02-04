РИАМО - 4 фев. За сутки в Подмосковье смогли победить коронавирус еще 5 946 пациентов. С начала пандемии в регионе выздоровели 643 540 Covid-пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус. рф.

Также за сутки в регионе умерли 34 человека с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 13 469 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России скоро отменят карантин для контактирующих с пациентами, инфицированных омикрон-штаммом.

В регионе продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.