РИАМО - 4 фев. В столице суточная госпитализация по Covid-19 выросла на 1,5%. За сутки госпитализировано 6,6% от числа выявленных случаев заражения коронавирусом, это на 0,6 процентного пункта больше, чем днем ранее, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в городе вылечились еще 13 805 пациентов с Covid-19. Общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 2 007 965.

Также за сутки выявлено 25 019 новых случаев заражения. Госпитализированы 1646 человек. На ИВЛ находятся 570 пациентов.

Помимо этого, в городе за сутки умерли 79 пациентов, у них подтвердился диагноз пневмония, получен положительный результат теста на коронавирус.

Единственным способом защиты от коронавирусной инфекции по-прежнему остается вакцинация. Сделать прививку можно в пунктах при поликлиниках и в общественных местах.

Омикрон-штамм по симптомам схож с ОРВИ. Пациенты чаще всего жалуются на кашель, насморк и боль в горле. При появлении этих признаков необходимо обратиться к врачу.

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