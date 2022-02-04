РИАМО - 4 фев. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 11 255 случаев заражения Covid-19. С начала пандемии этот показатель в Подмосковье составляет 802 553, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил, что в регионе уже можно говорить о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

При этом врачи настоятельно рекомендуют прививаться от коронавируса. Это можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

А через полгода после первой прививки необходимо пройти ревакцинацию. Это поможет сохранить здоровье и спасти жизнь.