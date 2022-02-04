РИАМО - 4 фев. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова высказалась против практики переголосования при проведении дистанционного электронного голосования в столице, сообщил журналистам председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.

«Элла Памфилова просила передать, что она категорически против переголосования», - сказал Венедиктов.

По его словам, ЦИК РФ высказал позицию против практики применения отложенного голосования.

В пятницу в столице проходит заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы. Ключевым в повестке заседания стал вопрос о расширении возможностей наблюдения за онлайн-голосованием на московской платформе.

Дистанционное электронное голосование использовалось в Москве на выборах в Госдуму. В онлайн-голосовании в столице участвовали около 2 млн человек, явка составила 96,5%. Из-за сообщений о возможных нарушениях проводился аудит работы дистанционного электронного голосования, тогда нарушений не обнаружили.