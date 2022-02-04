РИАМО - 4 фев. В Москве за прошедшие сутки скончались 79 человек с Covid-19, с начала пандемии в городе умер 39 271 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

За прошлую неделю заболеваемость Covid-19 в мегаполисе выросла на 70%. На 40% увеличилось количество госпитализаций Covid-пациентов.

Лучшим способом защиты от Covid-19 является вакцинация. Бесплатную прививку можно сделать в городских поликлиниках и выездных пунктах в популярных общественных местах мегаполиса.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко говорил о том, что в Москве выстроили эффективную систему борьбы с коронавирусной инфекцией.