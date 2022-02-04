РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. В помещении коворкинг-центра «Старт» состоялась встреча заместителя главы администрации городского округа Мытищи Ольги Гренц с руководителями коворкинг-центра и МБУ «МФЦ Мытищ», сообщается в Instagram-аккаунте управления экономики администрации муниципалитета.

В ходе дискуссии обсудили условия, предоставляемые резидентам коворкинга.

С учетом популярности и востребованности коворкинга были высказаны пожелания, в случае такой возможности, открытия новых коворкинг-центров в городе. Предприниматели поблагодарили администрацию городского округа и руководство коворкинг-центра «Старт» за создание в центре города удобного пространства, благодаря которому есть возможность реализовывать свои бизнес-проекты.

Также был заслушан отчет по работе коворкинга за 2021 год, рассмотрены планы работы на 2022 год, выявлены возникающие проблемы при взаимодействии структур.