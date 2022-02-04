РИАМО - 4 фев. В России за сутки скончались 682 человека с Covid-19, с начала пандемии в стране умерли 334 039 человек с инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки умерли 79 человек с Covid-19, в Санкт-Петербурге – 57, Подмосковье – 34, Нижегородской области – 26, Пермском крае – 17, Воронежской области – 16, Самарской области – 13, Красноярском крае – 12, Свердловской области – 10, Ростовской области – 6.

За сутки в РФ выявили 168 201 случай Covid-19, вылечились от инфекции еще 58 449 человек. С начала пандемии в стране выявили 12 452 765 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции 10 449 181 человек.

Ранее министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для лечения Covid-19 под названием «Молнупиравир». Это капсулы в дозировке 200 и 400 мг.

Президент РФ Владимир Путин также ранее отметил, что в России не планируют в ближайшее время вводить локдаун из-за распространения штамма омикрон. Эту тему Владимир Путин обсудил с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.